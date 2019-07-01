مشعان الجبوري يكشف عن صفقة تعيين مدير مفوضية الانتخابات في صلاح الدين

كشف النائب السابق مشعان الجبوري، الاثنين، عن صفقة تمت بين طرفين لتمرير تعيين محمود منصور مديراً لمفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين بعد أن رفض مجلس المفوضين إعادة المدير السابق حاتم هذال. وقال الجبوري في تغريدة عبر حسابه على تويتر "قالت لنا العصفورة إنه وبعد رفض مجلس المفوضين إعادة (المزورچي) حاتم هذال، تنازل زعيم محور الكاولية الذي تريده الأرجنتين وحلفائها زعيماً للسنة لكتلة أخرى عن استحقاق كتلته في رئاسة هيئة مقابل تعيين محمود منصور مديراً لمفوضية صلاح الدين الذي كان منفذ تزوير انتخابات مجلس النواب".



هذا ولم يصدر أي تصريح من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول ما نُسب إليها من تهم تتعلق بتعيين مدير جديد لمكتبها في محافظة صلاح الدين.



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