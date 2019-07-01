مسؤول محلي: وزارة النفط وافقت على زيادة حصة زيت الغاز للمولدات في نينوى

أعلنت رئيس لجنة المولدات في محافظة نينوى أسوان الحديدي، الاثنين، عن موافقة وزارة النفط على زيادة حصة وقود زيت الغاز للمولدات في المحافظة.
وقال الحديدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة وزارة النفط على زيادة حصة وقود زيت الغاز لمولدات محافظة نينوى من 10 الى 20 لترا لكل واحد كيفي".
وأضاف الحديدي، "كما تمت الموافقة على إعفاء أصحاب المولدات من شرط جلب كفيل ضامن عند إستلام حصة الوقود".
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