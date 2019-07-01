ارتفاع درجات الحرارة تدفع بالإيطاليين إلى تغيير غذائهم

أعلنت النقابات الزراعية في إيطاليا، ارتفاع مبيعات الخضار والفواكه بنسبة 20 % الأسبوع الماضي في البلاد، في ظل موجة الحر التي شهدتها أوروبا.
وشهدت أوروبا الأسبوع الماضي، موجة حر غير مسبوقة لشهر يونيو. وتخطّت الحرارة 40 درجة مئوية في إيطاليا.
وأشارت النقابة، إلى أن "بعض المزارعين اضطروا إلى اللجوء إلى الري المكثف لإنقاذ بعض المحاصيل، مثل الذرة والصويا والطماطم".
وتأثرت بعض المحاصيل بشدة بهذا القيظ في سهل "بو"، مثل البطيخ والفليفلة، مع خسائر تراوح بين 10 و30%،
ولم تسلم الحيوانات من موجة الحر هذه، فقد تراجع إنتاج الحليب عند بعض أنواع البقر بنسبة 10% بسبب الإجهاد الذي لحق بالحيوانات من شدة الحر.
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