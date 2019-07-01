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ارتفاع درجات الحرارة تدفع بالإيطاليين إلى تغيير غذائهم

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أعلنت النقابات الزراعية في إيطاليا، ارتفاع مبيعات الخضار والفواكه بنسبة 20 % الأسبوع الماضي في البلاد، في ظل موجة الحر التي شهدتها أوروبا.
وذكرت نقابة "كولديريتي"، كبرى النقابات الزراعية بالبلاد في بيان، ان "درجات الحرارة المرتفعة دفعت المستهلكين إلى تغيير عاداتهم الغذائية واختيار مأكولات طازجة وصحية، في وقت ساهمت الأحوال المناخية في "تعزيز إنتاج الفواكه شديدة الحلاوة".

وشهدت أوروبا الأسبوع الماضي، موجة حر غير مسبوقة لشهر يونيو. وتخطّت الحرارة 40 درجة مئوية في إيطاليا.

وأشارت النقابة، إلى أن "بعض المزارعين اضطروا إلى اللجوء إلى الري المكثف لإنقاذ بعض المحاصيل، مثل الذرة والصويا والطماطم".

وتأثرت بعض المحاصيل بشدة بهذا القيظ في سهل "بو"، مثل البطيخ والفليفلة، مع خسائر تراوح بين 10 و30%،

ولم تسلم الحيوانات من موجة الحر هذه، فقد تراجع إنتاج الحليب عند بعض أنواع البقر بنسبة 10% بسبب الإجهاد الذي لحق بالحيوانات من شدة الحر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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