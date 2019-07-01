السومرية تشكر وزير الداخلية لتدخله باطلاق سراح فريق القناة في البصرة

وقالت إدارة القناة في بيان مقتضب، "نشكر وزير الداخلية على وقفته بالتدخل واطلاق سراح كادر قناة السومرية المكون من مراسلة ومصور بعد اعتقالهما من قبل القوات الامنية اثناء تغطيتهما للتظاهرات في محافظة البصرة".وأدان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، قيام القوات الأمنية باحتجاز فريق عمل قناة السومرية في محافظة البصرة.

وكانت قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة قد اعتدت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على كادر قناة السومرية واعتقلتهم اثناء تغطية التظاهرات في المحافظة.