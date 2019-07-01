قدمت إدارة قناة السومرية، الاثنين، شكرها لوزير الداخلية ياسين الياسري لتدخله باطلاق سراح فريق القناة الذي كان محتجزا في محافظة البصرة.
وقالت إدارة القناة في بيان مقتضب، "نشكر وزير الداخلية على وقفته بالتدخل واطلاق سراح كادر قناة السومرية المكون من مراسلة ومصور بعد اعتقالهما من قبل القوات الامنية اثناء تغطيتهما للتظاهرات في محافظة البصرة".
وأدان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، قيام القوات الأمنية باحتجاز فريق عمل قناة السومرية في محافظة البصرة.
وأدان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، قيام القوات الأمنية باحتجاز فريق عمل قناة السومرية في محافظة البصرة.
وكانت قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة قد اعتدت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على كادر قناة السومرية واعتقلتهم اثناء تغطية التظاهرات في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر السومرية تشكر وزير الداخلية لتدخله باطلاق سراح فريق القناة في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.