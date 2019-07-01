مرصد الحريات الصحفية يُدين احتجاز فريق عمل السومرية في البصرة

أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين، الاثنين، قيام القوات الأمنية باحتجاز فريق عمل قناة السومرية في محافظة البصرة. وذكر المرصد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين يُدين قيام قوات الأمن العراقية بإحتجاز فريق عمل قناة السومرية في البصرة، ويطالب السلطات هناك بتأمين إطلاق سراحهم، والكف عن مضايقة الصحفيين ووسائل الإعلام، والسماح بتغطية التظاهرات الإحتجاجية في المدينة".



وكانت قوات مكافحة الشغب في محافظة البصرة قد اعتدت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، على كادر قناة السومرية اثناء تغطية التظاهرات في المحافظة.

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