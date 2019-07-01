بالفيديو: أغنية عراقية تتخطى الـ 46 مليون مشاهدة خلال أسبوعين

من المعروف ان للأغاني العراقية طابع خاص ونكهة مميزة. وفي هذا السياق، فقد حصدت أغنية عراقية نسبة مشاهدة عالية جدا تخطت المعقول في وقت قصير. حصدت أغنية "سر الحياة" للمطربة العراقية أصيل هميم عددا قياسيا من المشاهدات تخطى الـ 46 مليون مشاهدة خلال أسبوعين. وتحظى الأغنية العراقية بشهرة كبيرة في العالم العربي لنكهتها وألحانها المميزة. وأصيل هميم (مواليد 1984) هي ابنة الملحن العراقي كريم هميم، احترفت الغناء وهي في عمر الثانية والعشرين. وقدمت عشرات الأعمال الفردية والجماعية، كما شاركت في غناء مجموعة من مقدمات المسلسلات.





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