رئيس مجلس كركوك: القضاء العراقي برأني من التهم الموجهة

اعلن رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، الاثنين، عن تبرئته من التهم الموجهة اليه، فيما اشار الى انه ينتظر اتفاق كردستان وبغداد من اجل مزاولة عمله.
واضاف انه "تم تحويل القضية الى بغداد وحضرت جميع المرافعات، حيث انصفتني محكمة قضاء جنح الرصافة بعد الاستماع لجميع المشتكين والشهود وتمت تبرئتي"، معربا عن "شكره للقضاء العراقي المهني".
وبشأن عودته لمزاولة عمله بمنصبه في مجلس المحافظة، اكد طالباني "ننتظر حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ان يتوصلا الى تفاهم واتفاق مشترك حول كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها لكي اعود الى ممارسة عملي في منصبي كرئيس لمجلس محافظة كركوك".
وإصدارت محكمة جنح كركوك في 26 كانون الاول 2018، مذكرة قبض وحكماً غيابياً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق طالباني وفق للمادة 331 من قانون العقوبات.
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