رئيس مجلس كركوك: القضاء العراقي برأني من التهم الموجهة

وقال طالباني في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في محافظة اربيل وحضرته الخليج 365، "اشكر رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني لدعمه المتواصل لمتابعة قضيتي التي برزت بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 في كركوك، والتي لم نعترف بالواقع الدستوري والقانوني بالمحافظة"، مبينا "انني لم استطع المثول امام قضاء كركوك للظروف التي ذكرتها".واضاف انه "تم تحويل القضية الى بغداد وحضرت جميع المرافعات، حيث انصفتني محكمة قضاء جنح الرصافة بعد الاستماع لجميع المشتكين والشهود وتمت تبرئتي"، معربا عن "شكره للقضاء العراقي المهني".

وبشأن عودته لمزاولة عمله بمنصبه في مجلس المحافظة، اكد طالباني "ننتظر حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ان يتوصلا الى تفاهم واتفاق مشترك حول كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها لكي اعود الى ممارسة عملي في منصبي كرئيس لمجلس محافظة كركوك".



وإصدارت محكمة جنح كركوك في 26 كانون الاول 2018، مذكرة قبض وحكماً غيابياً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق طالباني وفق للمادة 331 من قانون العقوبات.