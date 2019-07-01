الأمن النيابية: وزير الدفاع يمتلك كفاءة وخبرة ولا يختلف اثنان على مستوى تفانيه

اعتبر نائب رئيس لجنة الأمن النيابية نايف الشمري، الاثنين، أن وزير الدفاع نجاح الشمري "لم ولن يحسب على حزب أو جهة سياسية أو مكوناتية"، وفيما أشار إلى أن الشمري ضابط عسكري يمتلك كفاءة وخبرة، ولا يختلف اثنان على "مستوى تفانيه" بالعمل، دعا إلى دعم جهود الوزير لـ"إعادة هيبة" المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن "وزير الدفاع نجاح الشمري هو ضابط عسكري يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يشار له بالبنان وقد خدم المؤسسة العسكرية ولا يختلف اثنان على مستوى تفانيه بالعمل، وهو أولاً وآخراً يمثل العراق والمؤسسة العسكرية التي نفتخر بها جميعاً".
وتابع، أن "الشمري هو وزير دفاع جمهورية العراق وواجبه خدمة جميع العراقيين، بعيداً عن المسميات الضيقة"، مشدداً على أن "وزير الدفاع حصل في جلسة التصويت على منح الثقة، على إجماع وطني من جميع المكونات وعلينا جميعا دعم جهوده لإعادة هيبة المؤسسة العسكرية وقوتها لتكون كما عهدناها سور العراق الأمين للدفاع عن شعبنا وأرضنا من المخاطر الخارجية".
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