الأمن النيابية: وزير الدفاع يمتلك كفاءة وخبرة ولا يختلف اثنان على مستوى تفانيه

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري تسنم منصباً لخدمة العراق وشعبه بمختلف مكوناته وأطيافه ولم ولن يُحسب على حزب أو جهة سياسية أو مكوناتية"، مضيفاً أن "العودة لمربع الطائفية هو أمر لا نريده وعلينا طوي صفحته لأن العراق أكبر من تلك المسميات".وأشار إلى أن "وزير الدفاع نجاح الشمري هو ضابط عسكري يمتلك من الكفاءة والخبرة ما يشار له بالبنان وقد خدم المؤسسة العسكرية ولا يختلف اثنان على مستوى تفانيه بالعمل، وهو أولاً وآخراً يمثل العراق والمؤسسة العسكرية التي نفتخر بها جميعاً".

وتابع، أن "الشمري هو وزير دفاع جمهورية العراق وواجبه خدمة جميع العراقيين، بعيداً عن المسميات الضيقة"، مشدداً على أن "وزير الدفاع حصل في جلسة التصويت على منح الثقة، على إجماع وطني من جميع المكونات وعلينا جميعا دعم جهوده لإعادة هيبة المؤسسة العسكرية وقوتها لتكون كما عهدناها سور العراق الأمين للدفاع عن شعبنا وأرضنا من المخاطر الخارجية".