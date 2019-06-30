تعطيل الدوام الرسمي لمدة شهر في محاكم كردستان

أعلن مجلس القضاء في إقليم كردستان، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي لمدة شهر في محاكم الإقليم . وجاء في كتاب للمجلس يحمل الرقم (1335) بتاريخ اليوم الاحد 30/6/2019، ويحمل توقيع "بنكين قاسم" رئيس المجلس، ان تعطيل الدوام يبدأ من يوم غد الاثنين ويستمر لغاية شهر ويشمل محاكم الاقليم. وحسب الكتاب فإن تعطيل الدوام لا يشمل ملفات الإدعاء العاجلة والتي يجب ان يتم النظر اليها خلال العطلة.



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