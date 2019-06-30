الإعلام الأمني تعلن مقتل اربعة 'ارهابيين' داخل نفق في نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن مقتل اربعة "ارهابيين" داخل نفق في نينوى. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، مقتل ٤ إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة "عين الجحش". وأضافت أن العملية تمت "بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".



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