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التعادل السلبي يخيم على مواجهة الميناء واربيل

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2019-06-30 | 20:11

التعادل السلبي يخيم على مواجهة الميناء واربيل

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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة الميناء واربيل في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، ضمن لقاءات الاسبوع الخامس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك، فالحذر سيطر على اداء السفانة وفريق القلعة الصفراء، لتنتهي المباراة كما بدأت من دون اهداف.

التعادل اوصل الميناء الى النقطة 36 في المركز السادس عشر، فيما بلغ اربيل النقطة 41 في المركز الحادي عشر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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