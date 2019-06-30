التعادل السلبي يخيم على مواجهة الميناء واربيل

2019-06-30 | 20:11
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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة الميناء واربيل في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء، ضمن لقاءات الاسبوع الخامس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك، فالحذر سيطر على اداء السفانة وفريق القلعة الصفراء، لتنتهي المباراة كما بدأت من دون اهداف.
التعادل اوصل الميناء الى النقطة 36 في المركز السادس عشر، فيما بلغ اربيل النقطة 41 في المركز الحادي عشر.
التعادل اوصل الميناء الى النقطة 36 في المركز السادس عشر، فيما بلغ اربيل النقطة 41 في المركز الحادي عشر.
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