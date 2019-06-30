التعادل السلبي يخيم على مواجهة الميناء واربيل

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك، فالحذر سيطر على اداء السفانة وفريق القلعة الصفراء، لتنتهي المباراة كما بدأت من دون اهداف.

التعادل اوصل الميناء الى النقطة 36 في المركز السادس عشر، فيما بلغ اربيل النقطة 41 في المركز الحادي عشر.

