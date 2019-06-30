مدغشقر تضرب نيجيريا بثنائية وتتاهل لثمن نهائي امم افريقيا

رياضة 2019-06-30 | 19:51 899 مشاهدة فجّر منتخب مدغشقر مفاجأة مدوية بفوزه على نيجيريا 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم افريقيا 2019. وسجل كل من لالينا نومينغانهاري د (13) وكارلوس أندريا د (53) هدفي المباراة. وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، انتصر منتخب غينيا على بورندي 2-صفر لتنعش آمالها في خطف بطاقة العبور لثمن النهائي.



وتصدرت مدغشقر، التي تشارك لأول مرة في العرس الإفريقي، المجموعة الثانية بـ7 نقاط ونيجيريا في مركز الوصافة بـ6 نقاط وغينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط وبورندي في الصف الأخير دون نقاط.

وتصدرت مدغشقر، التي تشارك لأول مرة في العرس الإفريقي، المجموعة الثانية بـ7 نقاط ونيجيريا في مركز الوصافة بـ6 نقاط وغينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط وبورندي في الصف الأخير دون نقاط.

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