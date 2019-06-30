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اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شمالي بغداد

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افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت تجمعا للمدنيين في منطقة جكوك، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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