اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت تجمعا للمدنيين في منطقة جكوك، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.