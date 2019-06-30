إيران: السعودية بدأت بإصدار تأشيرات دخول إلكترونية لحجاجنا

وأوضح المدير العام لمكتب التخطيط والمتابعة في منظمة الحج الإيرانية، محمد تقي قادري، أن السعودية أطلقت برنامج "مسار" لإصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج الإيرانيين.

وأوضح المسؤول الإيراني أن المملكة أصدرت حتى الآن 4 آلاف تأشيرة إلكترونية للحجاج من بلاده.



وأضاف قادري، أنه من المقرر أن يشارك نحو 86 ألف حاج إيراني في موسم الحج القادم، وستبدأ الرحلة الأولى للحجاج في 8 يوليو المقبل.

وبين أن هذا العام لا يتطلب من إيران إرسال جوازات سفر حجاجها إلى سفارات المملكة في البلدان الأخرى، وإنما أصبحت التأشيرة إلكترونية بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين طهران والرياض.

واستأنفت السلطات الإيرانية، عام 2017، إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016، إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج، عام 2015، وأدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين، حسب الرواية الرسمية السعودية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن المأساة أودت بحياة 2121 شخصا.