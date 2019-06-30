بالصور.. رفع تجاوزات جنوب بغداد

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اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن رفع تجاوزات على الشارع العام جنوب بغداد.
وأضافت أن "بلدية الكرادة قامت بحملة ازالت خلالها الكثير من التجاوزات والمتضمنة بيع وعرض الإطارات وفتح الرصيف أمام السابلة"، مشيرة الى أن "بلدية الكرادة اكدت انها لن تكتفي المرة المقبلة بازالة التجاوزات بل ستقوم بمصادرة الإطارات وجميع المعروضات على الرصيف واعتبرت حملة اليوم إنذاراً نهائياً".
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