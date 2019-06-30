البرلمان يؤجل قراءة مشروع افراز الاراضي والبساتين ويرفع جسلته الى الثلاثاء

قرر مجلس النواب، الاثنين، تأجيل قراءة مشروع قانون افراز الاراضي والبساتين، فيما رفع جلسته الى الثلاثاء المقبل. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يؤجل القراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية"، مشيراً الى أن "المجلس رفع جلسته الى يوم الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".

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