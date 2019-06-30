مجلس النواب يُنهي مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وانهى ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الاشخاص من الاختفاء القسري".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المجلس أجل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة الدعاوى الملكية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ بطلب من ممثل الحكومة".



وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاحد، جلسته التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 228 نائباً.