البرلمان ينهي القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون الموازنة (وثيقة)

أفاد مصدر برلماني، الأحد، بأن مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون الموازنة العامة لعام 2019. وعقد مجلس النواب، الاحد، جلسته التاسعة والعشرين برئاسة الحلبوسي وحضور 228 نائباً.

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