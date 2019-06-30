نائب يتهم وزارة النفط بـ'التخبط' باعتمادها على مكاتب لتشغيل العمالة الاجنبية

وقال المياحي في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، ان "على الحكومة المحلية في البصرة اعتماد مكتب مركزي لتشغيل ابناء المحافظة"، مبينا ان "الوضع الذي تشهده المحافظة مأساوي حيث تعود التظاهرات من جديد في فصل الصيف من كل عام، ولم تغير الحكومة المركزية والمحلية شيئا من الواقع الخدمي والصحي والتربوي".واضاف ان "استمرار تفشي البطالة في البصرة يعود الى مجموعة اسباب منها تخبط وزارة النفط باعتماد مكاتب لتشغيل العمالة الاجنبية واهمال العمالة المحلية من ابناء البصرة"، مبينا ان "الشركات الحكومية ومنها شركة غاز البصرة تعتمد على شركة تتولى جلب العمالة الاجنبية وتهمل العمالة المحلية من ابناء البصرة ".

وطالب المياحي وزارة النفط بـ"متابعة عدد الشركات التابعة لها واعتماد مكتب تشغيل محافظة البصرة المركزي والغاء العمل بجميع المكاتب الاخرى المعتمدة من قبل الشركات الاجنبية والشركات النفطية الاخرى".

