نائب يتهم وزارة النفط بـ'التخبط' باعتمادها على مكاتب لتشغيل العمالة الاجنبية

دعا النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، الاحد، الحكومة المحلية في البصرة الى اعتماد مكتب مركزي لتشغيل ابناء المحافظة، فيما اتهم وزارة النفط بـ"التخبط" باعتمادها على مكاتب لتشغيل العمالة الاجنبية.
واضاف ان "استمرار تفشي البطالة في البصرة يعود الى مجموعة اسباب منها تخبط وزارة النفط باعتماد مكاتب لتشغيل العمالة الاجنبية واهمال العمالة المحلية من ابناء البصرة"، مبينا ان "الشركات الحكومية ومنها شركة غاز البصرة تعتمد على شركة تتولى جلب العمالة الاجنبية وتهمل العمالة المحلية من ابناء البصرة ".
وطالب المياحي وزارة النفط بـ"متابعة عدد الشركات التابعة لها واعتماد مكتب تشغيل محافظة البصرة المركزي والغاء العمل بجميع المكاتب الاخرى المعتمدة من قبل الشركات الاجنبية والشركات النفطية الاخرى".
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