نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات تم تفريغه من محتواه بتعديله ثلاث مرات

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الاحد، أن قانون انتخابات مجالس المحافظات تم تفريغه من محتواه بتعديله ثلاث مرات، لافتا الى أن مجلس النواب بحاجة لتشريع قانون متكامل، فيما اكد أن كل كتلة سياسية تريد صياغة القانون وفق مقاسها وحجمها بالشارع العراقي.

وقال السعداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات تم تعديله ثلاث مرات في السنوات السابقة وقد تم تفريغه من محتواه، بالتالي فنحن بحاجة الى تشريع قانون متكامل ورصين ويقدم أعلى درجات الطموح"، مبينا ان "اللجنة القانونية تعمل بجهد كبير لاعداد صياغة قانونية رصينة لقانون الانتخابات وايضا لقانون المحافظات لانهاء حالة الجدل بهذا الموضوع".



وأضاف السعداوي، أن "كل كتلة سياسية تريد صياغة قانون الانتخابات وفق مقاسها وحجمها بالشارع العراقي، وهذا الامر خاطئ، وبحال اردنا اعداد قانون فعلينا ان نعده وفق الاصول القانونية التي تحدد المسار الصحيح للانتخابات بالعراق"، لافتا الى أن "هناك حالة ارباك حصلت بالانتخابات الأخيرة والتصويت البايومتري بالتالي فأولى الامور علينا ايجاد اليات لضبط الايقاع بحال اعتماد التصويت الالكتروني وهل نسبة العد اليدوي 50% او اقل او اكثر للتدقيق".



وتابع السعداوي، أن "الامر الاخر يرتبط بنظام سانت ليغو لاحتساب المقاعد فهنالك من يرغب بنسبة 30% للفائز الاعلى بكل القوائم والبقية 70% توزع على باقي القوائم بنظام سانت ليغو، كما ان هنالك اطراف سياسية ترغب بالابقاء على نسبة 1,9 لسانت ليغو على اعتبار انه الاقرب لتحقيق العدالة الاجتماعية في داخل البلد"، مشددا على ان "السلبيات الموجودة حاليا بمجالس المحافظات وما رافقها من مشاكل وتشظي وعدم وجود كتل كبيرة هي جميعها نتاج انتخابات عام 2013 والاخطاء التي وقعنا بها بسبب القانون الذي اتبع حينها".