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رئيس الجمهورية يدعو الى دعم وزارة الثقافة وتذليل الصعوبات امامها

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اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ضرورة الاهتمام بالموروث الحضاري، داعيا الى توفير الدعم اللازم لوزارة الثقافة وتذليل الصعوبات امامها.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد، وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني".

وأوضح البيان أن "اللقاء تناول الجهود المبذولة لاتمام ادراج موقع بابل الأثري في لائحة التراث العالمي".


ونقل البيان عن صالح تأكيده "ضرورة الاهتمام بالموروث الحضاري، واهمية توفير الدعم اللازم للوزارة وتذليل الصعوبات امامها".

بدوره، قدم الوزير شكره الى رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل للواقع الثقافي ، مجدداً سعي الوزارة للارتقاء بعملها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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