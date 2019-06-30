رئيس الجمهورية يدعو الى دعم وزارة الثقافة وتذليل الصعوبات امامها

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد، وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني".

وأوضح البيان أن "اللقاء تناول الجهود المبذولة لاتمام ادراج موقع بابل الأثري في لائحة التراث العالمي".



ونقل البيان عن صالح تأكيده "ضرورة الاهتمام بالموروث الحضاري، واهمية توفير الدعم اللازم للوزارة وتذليل الصعوبات امامها".

بدوره، قدم الوزير شكره الى رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل للواقع الثقافي ، مجدداً سعي الوزارة للارتقاء بعملها.