نائب يكشف عن اسباب عدم انعقاد جلسة البرلمان

وقال ملا طلال في حديث لـ الخليج 365، ان "عدم عقد جلسة البرلمان جاء لاعتراض بعض الكتل السياسية التي لم تحصل على مناصب بالدرجات بالخاصة على ادراج هذه الفقرة بجدول الاعمال والمتعلقة بالاسماء التي ارسلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومنها منصب محافظ البنك المركزي".واضاف ان "الامر ينبغي ان يتم حله بآلية معينة بغية عقد الجلسة لاننا بحاجة للتصويت على تمديد الفصل التشريعي قبل نهايته"، مشيرا الى ان "هنالك العديد من القضايا والقوانين المهمة تستوجب استمرار انعقاد الجلسات وعدم التمتع بالعطلة التشريعية لمجلس النواب".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الاحد، بعد تاجيلها يوم امس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة الذي يتضمن جدول اعمالها التصويت على الدرجات الخاصة.

