نائب: وزارة الكهرباء تتحايل على المواطنين من خلال تخفيض الفولتية لزيادة ساعات التجهيز

اتهم النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، الاحد، وزارة الكهرباء بـ"التحايل" على المواطنين من خلال تخفيض الفولتية لزيادة ساعات التجهيز، مطالبا الوزارة بمنح الكهرباء بشكل طبيعي.
واضاف ان "هذه الفولتية تمنع اجهزة التبريد من العمل في محاولة من الوزارة لتقليل الجهد وزيادة الساعات"، معتبرا ان "هذه اجراءات غير مقبولة وعلى الوزارة ان تعطي الكهرباء بشكل طبيعي وليس هكذا".
واكد ان "الوزارة تمنح الكهرباء ساعتين غير مستمرة حيث يتخللها قطوعات مستمرة ورغم هذا الفولتية منخفضة"، لافتا الى "اننا لا نعلم هل ان هذا الاجراء في بابل فقط ام في جميع المحافظات لكنه فعليا يحصل الان في بابل".
يذكر ان العديد من مناطق العراق تعاني من نقص الفولتية خلال تزويدها بالتيار الكهربائي والتي تصل الى 160 فولت بدلا من 220 فولت، الامر الذي ادى الى تعطيل الكثير من الاجهزة الكهربائية، فيما انتقد العديد من المواطنين هذا الاجراء وهددوا بالخروج في تظاهرات اذا لم يتم حل تلك المشكلة.
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