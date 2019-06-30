الجنابي يعلن موافقة وزير الكهرباء على سد احتياجات قضاء المدائن بالكامل

أعلن النائب عن محافظة بغداد زياد الجنابي، الأحد، موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب على سد احتياجات قضاء المدائن من الطاقة بشكل كامل. يتبع...

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