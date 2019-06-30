عضو بمجلس كربلاء تنفي استقالتها من العضوية

وقالت الطريحي في حديث لـ الخليج 365، "لا صحة لخبر استقالتنا من عضوية مجلس محافظة كربلاء، وانا مستمرة في عملي لخدمة المواطن الكربلائي".

وأضافت الطريحي، أن "الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، واليوم الاحد، كنت في جولة لتقديم الخدمات لبعض الاهالي في احياء المحافظة".