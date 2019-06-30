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عضو بمجلس كربلاء تنفي استقالتها من العضوية

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نفت عضو مجلس محافظة كربلاء سندس الطريحي، الاحد، خبر استقالتها من عضوية المجلس.
وقالت الطريحي في حديث لـ الخليج 365، "لا صحة لخبر استقالتنا من عضوية مجلس محافظة كربلاء، وانا مستمرة في عملي لخدمة المواطن الكربلائي".

وأضافت الطريحي، أن "الخبر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، واليوم الاحد، كنت في جولة لتقديم الخدمات لبعض الاهالي في احياء المحافظة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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