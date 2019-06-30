توجه سياسي عراقي لتشكيل حكومة ظل معارضة

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"الخليج 365" من لندن: فيما قدمت الرئاسات العراقية تعهدا للدول بحماية بعثاتها الدبلوماسية، فقد كشف زعيم سياسي عراقي عن التوجه لتشكيل حكومة ظل معارضة.

وقال رئيس تيار الحكمة الوطني الشيعي المعارض عمار الحكيم إن قوى سياسية تتجه لتشكيل حكومة ظل معارضة من اجل تجاوز المحاصصة السياسية والتوافقية واخطاء الديمقراطية، داعياً الرئاسات الثلاث والقضاء لتوفير الغطاءات القانونية والعملية لحماية المعارضة السياسية.

وبين الحكيم في كلمة له خلال احتفالية في بغداد بمناسبة الذكرى الـ99 على اندلاع "ثورة العشرين" ضد الاستعمار البريطاني مساء امس، "سنعمل على تشكيل حكومة الظل ويجب السماح لها بممارسة دورها في مراقبة وتقويم الأداء الحكومي ورفدها بالأحصاءات والمعلومات والبيانات الدقيقة عن الأداء الحكومي بكافة مفاصله".

وأوضح ان حكومة الظل تسعى الى عدم احتكار السلطة او احتكار المراقبة والتقييم والإصلاح، وانما سنّ القوانين الداعمة لهذا الدور للمعارضة.. قانون الحصول على المعلومة.. قانون حرية التعبير وغيرهما من القوانين، فالمعارضة لا تستهدف الشخوص وانما المناهج ومن الخطأ وضع الخطوط الحمراء المصطنعة على أدائها".

واشار الى انه "منذ اعلانه المعارضة السياسية مؤخرا، فقد بدأت تتوالى الشكوى الحكومية ضده وضد قناته الفضائية وضد أي تحرك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد بالقول "لن نرضخ ولا نسمح بأن نُستهدف بهذه التهديدات والتلويحات فلا ديمقراطية بلا معارضة".. مؤكدا ان معارضته السياسية هادفة لا استهدافية و شخصية لا مشخصنة وهي معارضة تأثيرية لا ثأرية كما انها سلمية لا عنفية واصلاحية لا تخريبية وليست معارضة بأجندة خارجية فهي معارضة مستقلة لا تبعية.

حكومات "سفينة نوح"

واشار الحكيم الى ان هذه المعارضة تستهدف صيانة السيادة العراقية وترسيخ استقلال القرار العراقي وضمان الوحدة الوطنية العراقية والانتهاء من التوافقية السياسية ونبذ المحاصصة وانهاء الظاهرة الغريبة في مشاركة الجميع ومعارضة الجميع، فالحكومات السابقة كانت بمثابة سفينة نوح الكل يشارك فيها والكل يعارضها ولا احد يتحمل المسؤولية.

وبين انها معارضة للحكومة وليست معارضة للدولة والنظام. "فنحن جزء أساس من النظام السياسي والدولة وحاضرون في مجلس النواب وفي كل مرافق التأثير الاجتماعي والسياسي، ولكننا خارج الحكومة التي أمدها اربع سنوات وتأتي وتذهب والعراق باقٍ.. والدولة باقية ونحن جزء منها".

وأضاف "اننا اخترنا طريق المعارضة الوطنية لنضع حداً للمجاملات السياسية القائمة على اساس المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وقد اتسعت هذه الظاهرة وباتت تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فهناك من يرى نفسه فوق القانون وهناك من يتجاوز على المال العام وهناك من يتساهل في الملف الأمني، وهناك من يغطي للآخر الاخفاقات والانحرافات الخطيرة في العملية السياسية والاداء العام، وهناك من يتباطأ عن كشف الفاسدين.. كل ذلك نتيجة المحاباة والمجاملات والضعف في المواجهة والحسم مما يخاطر بهيبة الدولة والقانون ولا يمكن مواجهتها إلا بمعارضة سياسية وطنية تصرخ وتضوي على الأخطاء والانحرافات بشجاعة وجرأة ووضوح".

وأضاف ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي "شخصية وطنية ومخلصة وابن اسرة كريمة وتجمعنا به عشرة عمر.. والكثير من المسؤولين والوزراء محط احترامنا لشخوصهم وللقوى السياسية التي دعمتهم، وعلى المستوى الشخصي ليست لدينا أية اشكالية معهم وانما نمارس دورنا المعارض في فرز المناهج وتعرية الأخطاء لمساعدتهم على تصحيحها.. وعليهم ان يتمتعوا بسعة الصدر في تقبل النقد الموجه لأدائهم بحكم الوظيفة العامة التي تقلدوها وتصدوا لها".

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وزاد موضحا أن هذه المعارضة الوطنية تهدف الى "تقديم رؤيتنا بخصوص الاجراءات العملية المطلوبة لتحقيق الاصلاح الحقيقي في البلد ووتشديد الرقابة ضمن الأطر الدستورية والقانونية لمواجهة:

ــ سياسة الفوضى واللامبالاة السياسية وتبريرات العجز الخدمي وسلوكيات اللادولة والمحاصصة واللاقرار.. والنفاق السياسي والابتزاز والفساد والإستتباع السياسي وتأويلات التهم والتخوين للآخرين ومسلسل الإصطفافات المصلحية غير المجدية.

ــ خرجنا لنكون أوفياء لأهدافنا التي أطلقنها منذ عدة اعوام.. أما اغلبية وطنية أو معارضة سياسية وطنية وقد بذلنا جهوداً كبيرة لتشكيل الأغلبية الوطنية ولكن لم نفلح في تحقيقها، وكان نتاج ذلك الجهد تشكل تحالف الإصلاح والإعمار وقد عملنا مع شركائنا على مأسسته وتحويله إلى مشروع وطني كبير وقررنا الذهاب إلى المعارضة السياسية الوطنية لنشكل الجناح الآخر الذي يوازن النظام الديمقراطي.

الرئاسات العراقية تتعهد بحماية البعثات الدبلوماسية

وتعهدت الرئاسات العراقية الثلاث بحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد، وقررت تأجيل حسم ملف الادارة بالوكالة الى اواخر العام الحالي.

وخلال اجتماع عقده رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي ومجلس النواب محمد الحلبوسي مساء امس فقد تمت مناقشة تعديل قانون الموازنة ومنح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة من اجل اختيار شخصيات لادارة مؤسسات الدولة وانهاء ملف الإدارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة، كما اوضح بيان رئاسي عقب الاجتماع تابعته ""الخليج 365"".

وتطرق الاجتماع الى وثيقة الاطار الوطني لسياسة عراقية موحدة، كما شدد المجتمعون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه.

وأكد المجتمعون على ضرورة اقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، وفقا للمصلحة الوطنية.

وشدد الرؤساء الثلاثة حرصهم على حماية البعثات الدبلوماسية في العراق واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمنها وسلامتها وتواجدها في العراق.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية الجمعة قد استدعت محمد عدنان محمود الخفاجي القائم بأعمال سفارة العراق لدى المنامة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ما تعرض له مبنى سفارة البحرين في بغداد من اعتداء و أعمال تخريبية مساء الخميس الماضي.

وأتى ردّ الفعل البحريني بعيد إحراق نحو مئتي متظاهر مؤيدين لايران العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد مساء الخميس، لكنهم لم يتمكّنوا من الدخول إلى باحة السفارة، حيث قامت القوات الأمنية من تفريقهم في وقت لاحق.

