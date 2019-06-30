الكربولي: لن نثق برجل انسلخ من مذهبه للحصول على منصب

وقال الكربولي في تغريدة له على موقع تويتر، إن العراقيين يعتزون بمعتقداتهم ومذاهبهم، مشيرا الى أن تغيير المعتقدات امر وارد كونه متعلق بتغيير القناعات.

واضاف أنه عندما ينسلخ الرجل من مذهبه بهدف الحصول على منصب، فأن اول مايفقده هو الاحترام، مشددا لن نثق برجل يغير جلده ويدعي انتماءه لنا لمصادرة منصب هو من حق المكون السني.