الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

عضو بالديمقراطي يكشف عن سبب تأجيل حسم الكابينة الوزارية بحكومة كردستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار عبد الرحيم، الاحد، عن سبب تأجيل حسم الكابينة الوزارية في حكومة اقليم كردستان.
وقال عبد الرحيم في حديث لـ الخليج 365، ان "سبب تاجيل حسم الكابينة الوزارية في حكومة اقليم كردستان، يعود الى عدم تقديم الاتحاد الوطني مرشحيه للحقائب الوزارية".

واضاف ان "كتلة التغيير قدمت مرشحيها للحقائب الوزارية".


من جانبه اكد عضو الاتحاد الوطني لقمان وردي لـ الخليج 365، ان "حسم شخصية منصب محافظ كركوك شرط اساسي لتقديم مرشحي الاتحاد الى الحقائب الوزارية".

وصوت برلمان إقليم كردستان، اليوم الأحد، على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة أسبوعين، من أجل إتاحة الفرصة للمكلف بتشكيل حكومة كردستان مسرور البارزاني تقديم حكومته أمام برلمان الإقليم في الأيام المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالديمقراطي يكشف عن سبب تأجيل حسم الكابينة الوزارية بحكومة كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا