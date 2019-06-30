عضو بالديمقراطي يكشف عن سبب تأجيل حسم الكابينة الوزارية بحكومة كردستان

وقال عبد الرحيم في حديث لـ الخليج 365، ان "سبب تاجيل حسم الكابينة الوزارية في حكومة اقليم كردستان، يعود الى عدم تقديم الاتحاد الوطني مرشحيه للحقائب الوزارية".

واضاف ان "كتلة التغيير قدمت مرشحيها للحقائب الوزارية".



من جانبه اكد عضو الاتحاد الوطني لقمان وردي لـ الخليج 365، ان "حسم شخصية منصب محافظ كركوك شرط اساسي لتقديم مرشحي الاتحاد الى الحقائب الوزارية".

وصوت برلمان إقليم كردستان، اليوم الأحد، على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة أسبوعين، من أجل إتاحة الفرصة للمكلف بتشكيل حكومة كردستان مسرور البارزاني تقديم حكومته أمام برلمان الإقليم في الأيام المقبلة.

