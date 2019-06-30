النفط تعلن إجمالي كميات انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر آيار

أعلنت وزارة النفط، الأحد، عن إجمالي كميات انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر آيار.
وأضافت الوزارة، أن "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 396 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 123 مقمق باليوم، في حين أن انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان بلغ 2640 مقمق باليوم والمحروق 1534 مقمق باليوم".
وأشارت الوزارة، إلى أن "انتاج الغاز الجاف بلغ 1168 مقمق يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 5181 طن يومياً".
وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.
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