الاعرجي: تجاوز السقف الزمني للتصويت على الدرجات الخاصة خرق قانوني وعجز سياسي

وقال الاعرجي في بيان تلقت الخليج 365، إنّ "تجاوز السقف الزمنيّ للتصويت على الدرجات الخاصة، خرقٌ قانونيّ وعجزٌ سياسيّ، رغم تأكيدات الحكومة والبرلمان وجميع الكتل السياسيّة في بداية الدورة الإنتخابيّة الحالية على إنجاز التصويت عليها"، معتبرا أنّ "ما حصل يُوضّح وبشكلٍ جليٍّ مدى الصراع على المناصب بين الكتل السياسيّة، حتى تلك التي تُعلن ترفُّعها عنها من أجل بناء الدولة".وأوضح أنّ "ما هو أهم من ذلك هو أن بعض الكتل السياسيّة قد لجأت لإستثمار هذه المخالفة بهدف إثبات عجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكوميّ وتنفيذ تعهداتها، ولكن على الجميع أن يعلم أن ذلك من مسؤولية الكتل السياسيّة قبل الحكومة لا سيما وأن الأخيرة قد تشكلّت من ذات الكتل سواء بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة".

وتابع أنه "عندما صوّت البرلمان المتكون من مجموع هذه الكتل على البرنامج الحكوميّ، فعليه أن يُهيِّئ الظروف ويُبسّط الإجراءات لتنفيذ فقرات ذلك البرنامج لا أن يُعقّدها بسبب صراعاتٍ سياسيّةٍ أو منافع حزبيّة".



أما اتفاق الرئاسات الثلاث على تمديد مدة إنهاء هذا الملف، اشار الاعرجي الى أنه ، بمثابة معالجة لمخالفةٍ قانونيّةٍ بخرقٍ دستوريّ؛ حيث أن مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامّة لعام ٢٠١٩ المُزمع تقديمه لغرض تمديد المدة لا يعتبر نافذاً إلاّ بعد تصويت البرلمان عليه على الأقل.