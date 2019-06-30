الاعرجي: تجاوز السقف الزمني للتصويت على الدرجات الخاصة خرق قانوني وعجز سياسي

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاحد، أن تجاوز السقف الزمني للتصويت على الدرجات الخاصة "خرقٌ قانونيّ وعجزٌ سياسيّ".
وأوضح أنّ "ما هو أهم من ذلك هو أن بعض الكتل السياسيّة قد لجأت لإستثمار هذه المخالفة بهدف إثبات عجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكوميّ وتنفيذ تعهداتها، ولكن على الجميع أن يعلم أن ذلك من مسؤولية الكتل السياسيّة قبل الحكومة لا سيما وأن الأخيرة قد تشكلّت من ذات الكتل سواء بصورةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة".
وتابع أنه "عندما صوّت البرلمان المتكون من مجموع هذه الكتل على البرنامج الحكوميّ، فعليه أن يُهيِّئ الظروف ويُبسّط الإجراءات لتنفيذ فقرات ذلك البرنامج لا أن يُعقّدها بسبب صراعاتٍ سياسيّةٍ أو منافع حزبيّة".
أما اتفاق الرئاسات الثلاث على تمديد مدة إنهاء هذا الملف، اشار الاعرجي الى أنه ، بمثابة معالجة لمخالفةٍ قانونيّةٍ بخرقٍ دستوريّ؛ حيث أن مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامّة لعام ٢٠١٩ المُزمع تقديمه لغرض تمديد المدة لا يعتبر نافذاً إلاّ بعد تصويت البرلمان عليه على الأقل.
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