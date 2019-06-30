برلمان كردستان يصوت على تمديد فصله التشريعي أسبوعين

صوت برلمان إقليم كردستان، الأحد، على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة أسبوعين.
وأضاف مراسلنا، أن ذلك جاء من أجل إتاحة الفرصة للمكلف بتشكيل حكومة كردستان مسرور البارزاني لتقديم حكومته أمام برلمان الإقليم في الأيام المقبلة.
ويتحتم على المكلف بتشكيل حكومة كردستان مسرور البارزاني إكمال تشكيل الكابينة الحكومية قبل الـ12 من شهر تموز المقبل.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني أصدر، الأربعاء (12 حزيران 2019)، مرسوماً رئاسياً يقضي بتكليف مسرور بارزاني برئاسة حكومة الإقليم.
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