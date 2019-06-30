المشاط: قانون الشركات القابضة يشكل طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي

اعتبر عضو مجلس إدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط، ان قانون الشركات القابضة سيشكل طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي.
وقال المشاط في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قانون الشركات القابضة سوف يكون طفرة نوعية في الأقتصاد العراقي من خلال تنظيم مساهمة رأس المال الاجنبي في الشركات المساهمة والمحدودة، إضافة إلى أعطاء الاولوية للشركات العراقية بكافة انواعها في الحصول على التعاقدات الحكومية بما فيها المتشاركة مع الشركات الاجنبية".
وتابع أن "القانون تضمن فقرات نوعية حديثة كالتداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات وتخصيص ١٠٪ من الأجور المستوفاة من قبل مسجل الشركات تطوير البنى التحتية لمسجل الشركات و١٠٪ حوافز شهرية لموظفين وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات لتشجيعهم على العمل والانتاج وتطوير التنمية البشرية".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة الخميس للاسبوع الماضي، على قانون تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والذي تضمن ولاول مرة في العراق تأسيس الشركات القابضة.
وتابع أن "القانون تضمن فقرات نوعية حديثة كالتداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات وتخصيص ١٠٪ من الأجور المستوفاة من قبل مسجل الشركات تطوير البنى التحتية لمسجل الشركات و١٠٪ حوافز شهرية لموظفين وزارة التجارة دائرة مسجل الشركات لتشجيعهم على العمل والانتاج وتطوير التنمية البشرية".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسة الخميس للاسبوع الماضي، على قانون تعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والذي تضمن ولاول مرة في العراق تأسيس الشركات القابضة.
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