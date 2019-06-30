نائب شبكي يشكو 'التهميش': لا تمثيل لدينا بالسلك الدبلوماسي والمناصب العليا

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، إن "مظلومية الأقليات لا تقتصر على قضية عدم حصولهم على التمثيل الحقيقي في الدرجات الخاصة بل تعداه إلى أمور كثيرة، خاصة في المناطق التي نمثلها بسهل نينوى وسنجار وغيرها".وأشار إلى أن "هناك تهميشاً واضحاً نلمسه للإقليات في خرق واضح للدستور والموازنة الاتحادية بمادتها 62 ثانيا التي أشارت بشكل واضح إلى قضية التوازن وتحقيق التكافؤ بالفرص".

وأضاف الشبكي أن "الأقليات لا تريد تميزها عن الآخرين بل ما نطالب به هو العدالة مع الآخرين في الحقوق والواجبات، وفي التمثيل بالوزارات والدرجات الخاصة وبشكل يساوي وجودنا كمكونات اصيلة بالبلد".

ولفت، إلى أننا "في المكون الشبكي لا يوجد لدينا أي تمثيل بالسلك الدبلوماسي ولا في الدرجات الخاصة أو المناصب العليا".