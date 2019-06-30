اعتبر النائب عن المكون الشبكي قصي الشبكي، الأحد، أن الأقليات في العراق تتعرض إلى "تهميش واضح" في ملف الدرجات الخاصة "وأمور كثيرة"، مشيراً إلى أن مكونه ليس لديه أي تمثيل بالسلك الدبلوماسي ولا في الدرجات الخاصة أو المناصب العليا.
وأشار إلى أن "هناك تهميشاً واضحاً نلمسه للإقليات في خرق واضح للدستور والموازنة الاتحادية بمادتها 62 ثانيا التي أشارت بشكل واضح إلى قضية التوازن وتحقيق التكافؤ بالفرص".
وأضاف الشبكي أن "الأقليات لا تريد تميزها عن الآخرين بل ما نطالب به هو العدالة مع الآخرين في الحقوق والواجبات، وفي التمثيل بالوزارات والدرجات الخاصة وبشكل يساوي وجودنا كمكونات اصيلة بالبلد".
ولفت، إلى أننا "في المكون الشبكي لا يوجد لدينا أي تمثيل بالسلك الدبلوماسي ولا في الدرجات الخاصة أو المناصب العليا".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب شبكي يشكو 'التهميش': لا تمثيل لدينا بالسلك الدبلوماسي والمناصب العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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