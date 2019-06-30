أزمة بطل الأثقال العراقي تقترب من النهاية

2019-06-30 | 10:14
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اقتربت أزمة بطل المنتخب الوطني للعبة رفع الأثقال، سلوان جاسم، من النهاية بعدما أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، التدخل من أجل حلها.
وبهذا الصدد، أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، أن "الوزارة متابعة لحالة البطل الآسيوي برياضة رفع الأثقال سلوان جاسم منذ اللقاء الأول الذي جرى معه في مكتبه، قبل أسابيع عدة والإجراءات وصلت إلى نهايتها، وستقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لعلاجه كونه أحد الأبطال الذين رفعوا راية العراق قي المحافل الدولية، ونال مؤخراً فضية دورة الألعاب الآسيوية 2018 في اندونيسيا".
وبين رياض، انه "سيستقبل البطل الآسيوي برفقة أمين سر الاتحاد العراقي لرفع الأثقال مصطفى صالح اليوم الأحد في مقر الوزارة لبحث خطوات دعم البطل الآسيوي وعلاجه في مستشفى اسبيتار في العاصمة القطرية الدوحة، بعد استحصال سمة الدخول".
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