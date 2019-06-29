بالوثيقة.. نائب يطالب صالح بالمصادقة على اعدام مرتكبي مجزرة سبايكر

وقال سالم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على رئيس الجمهورية برهم صالح المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام بحق منفذي مجزرة سبايكر".

واضاف ان "ذلك ياتي بالتزامن مع الذكرى السنوية للفاجعة الاليمة"، مشيرا الى انه "لعل ذلك يكون بلسماً لجراحات عوائل الشهداء".

