نائب يقدم مقترحا لحل ازمة حقيبة التربية

قدم النائب عن المكون التركماني مختار الموسوي، السبت، مقترحا الى رئيس مجلس الوزراء والكتل السياسية لحل ازمة حقيبة وزارة التربية.

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، انه "وخلال 3 مرات طرح فيها مرشح من المكون السني لشغل حقيبة التربية فقد كان المرشح يتم اسقاطه بسبب الخلافات السياسية داخل المكون، اضافة الى سحب الثقة عن مرشحة رابعة بسبب شقيقها"، مبينا "لدينا مقترح لرئيس مجلس الوزراء ورؤساء الكتل السياسية بغية انهاء الجدل والصراعات حول الحقيبة".



واضاف الموسوي، ان "مقترحنا يتعلق بانصاف قومية مهمشة بالحكومة رغم انها القومية الثالثة وجزء اصيل من البلد وهي القومية التركمانية من خلال تقديم مرشح لشغل حقيبة التربية من التركمان"، لافتا الى ان "التركمان فيهم من الكفاءات التربوية والشخصيات النزيهة وذات الخبرة ما يشار لهم بالبنان وهم لديهم استحقاق وينبغي انصافهم، ومن الممكن اختيار شخصية من ابناء المكون كمرشح لحقيبة التربية لحل الخلافات".



وكان مجلس النواب اسقط بجلسته التي عقدت الخميس 27 حزيران 2019 مرشحة وزارة التربية زاهدة العبيدي.

