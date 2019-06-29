عبد المهدي يشكر مجلس الأمن الدولي على دعمه للعراق وشعبه وحكومته

قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، شكره الى اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال استقباله لهم اليوم.
وأضاف البيان، أن "اعضاء مجلس الأمن اشادوا بسياسية الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقتها مع محيطها العربي والدولي".
واكد اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال البيان ان "زيارتنا التاريخية للعراق هي الأولى من نوعها"، مشيرين الى "دعم سيادة العراق واستقراره ولتوجهات الحكومة العراقية".
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله، إن "تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار".
يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت، امس الجمعة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيزورون بغداد، اليوم السبت، لتأكيد دعمهم لاستمرار جهود العراق في الاستقرار وإعادة الإعمار.
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