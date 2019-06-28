المغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لثمن نهائي امم افريقيا

وتواجه الفريقان على ملعب السلام الذي يحتضن مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كان 2019.

الأسود تفوقوا في المباراة الماضية على ناميبيا بهدف نظيف بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة، بينما الأفيال عبروا جنوب إفريقيا بثنائية.



وسجل يوسف النصيري الهدف الأول في الدقيقة 23 مستغلا تمريرة بينية مرسلة في عمق منطقة الجزاء من مرابط الذي تلاعب بمدافعي كوت ديفوار.

واعتلت المغرب صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها في المباراة في حين تراجع منتخب كوت ديفوار للمركز الثاني بـ3 نقاط.