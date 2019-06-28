صديقك 'ثقيل الظل' لن يكون له وجود بفضل هذا التطبيق

لكن تطبيق "باي باي كاميرا" يمكنه أن يحل تلك المشكلة بسهولة شديدة، حيث يمسح الأشخاص "المتطفلين" على صورك بسهولة، ومن دون أن يترك أي أثر يفسد الصورة، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

ويعتمد تطبيق "باي باي كاميرا" على تقنيات للذكاء الصناعي، التي يمكنه إزالة أي شخص من الصور، من دون أن تترك أي أثر على تلك الصور.



وتم طرح التطبيق على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" بمقابل مادي يبلغ 2.99 دولار أمريكي.

وتعمل التقنية على تحديد أبعاد الصورة، التي يلتقطها المستخدم، وتحديد إمكانية إزالة أي شخص أو أي مكان، ووضع البدائل المتاحة من المشاهد المحيطة، بحيث لا يظهر أي عيب في حالة إزالة أي عنصر.

ويصف التقرير التطبيق بأنه يعد بديلا مثاليا لتطبيقات احترافية أخرى مثل "فوتوشوب" وغيرها من التطبيقات الاحترافية لتعديل الصور.

