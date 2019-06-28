تقف من أجل التقاط صورة تذكارية مهمة بالنسبة لك، لكنك تجد صديقا (ثقيل ظل) يظهر في الصورة فجأة ليقطع تلك الصورة، ويفسد عليك فرحتك.
ويعتمد تطبيق "باي باي كاميرا" على تقنيات للذكاء الصناعي، التي يمكنه إزالة أي شخص من الصور، من دون أن تترك أي أثر على تلك الصور.
وتم طرح التطبيق على نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" بمقابل مادي يبلغ 2.99 دولار أمريكي.
وتعمل التقنية على تحديد أبعاد الصورة، التي يلتقطها المستخدم، وتحديد إمكانية إزالة أي شخص أو أي مكان، ووضع البدائل المتاحة من المشاهد المحيطة، بحيث لا يظهر أي عيب في حالة إزالة أي عنصر.
ويصف التقرير التطبيق بأنه يعد بديلا مثاليا لتطبيقات احترافية أخرى مثل "فوتوشوب" وغيرها من التطبيقات الاحترافية لتعديل الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر صديقك 'ثقيل الظل' لن يكون له وجود بفضل هذا التطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.