الاتحاد الأوروبي: أطراف الاتفاق النووي اتفقت على تكثيف الجهود لرفع العقوبات عن إيران

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن اتفاق أطراف الاتفاق النووي على تكثيف الجهود لرفع العقوبات عن إيران.
وقال الاتحاد في بيان أصدره عقب الاجتماع في فيينا، إن "الاتفاق مع إيران لا يزال عنصرا محوريا في النظام العالمي لمنع انتشار السلاح النووي".
وأضاف، أن "الآلية التجارية الخاصة مع إيران فعالة وتسمح بمواصلة التجارة مع إيران وتجاوز العقوبات الأميركية".
وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن" الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي ستكثف جهودها لرفع العقوبات من أجل تطبيع التجارة مع إيران".
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