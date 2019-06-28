المئات من اهالي البصرة يتظاهرون وسطها وانباء عن محاولة اقتحام منزل البزوني

افاد مصدر محلي في محافظة البصرة، الجمعة، بأن المئات من اهالي المحافظة تظاهروا وسطها، فيما ترددت انباء عن محاولة البعض منهم اقتام منزل رئيس المجلس صباح البزوني. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المئات من المواطنين تظاهروا، اليوم، وسط محافظة البصرة للمطالبة بتحسين واقع المحافظة الخدمي ومحاربة الفساد"، لافتا الى ان "هناك انباء تفيد بان البعض من هولاء المتظاهرين توجهوا الى منزل رئيس المجلس صباح البزوني وحاولوا اقتحامه".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف بالقرب من منزل رئيس مجلس المحافظة من اجل تأمين في حال حدوث اي طارئ".



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