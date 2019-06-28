وزير الداخلية يصل كربلاء ويجتمع بقياداتها الأمنية

وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، إلى محافظة كربلاء، فيما اجتمع بالقيادات الأمنية بالمحافظة. وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية وصل إلى محافظة كربلاء مساء اليوم، واجتمع فور وصوله بالقيادات الأمنية في شرطة المحافظة". وأضاف أن "الياسري يطالب بتعزيز أمن المحافظة وتضافر الجهود لمصلحة المواطن الكربلائي".



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