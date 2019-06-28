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موسكو: برنامج النفط مقابل السلع مع إيران يعمل بنجاح وتجنبنا التعامل بالدولار

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أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، الجمعة، أن البرنامج الروسي الإيراني "النفط مقابل السلع" يعمل وبنجاح، ومن المهم أن الدولتين تجنبتا الارتباط بالدولار.
وقال ريابكوف للصحفيين، عقب اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا: "إذا تحدثنا عن مخطط النفط مقابل السلع، فعلينا أن ندرك أن سوق المواد الهيدروكربونية أصبح متوازنا بما فيه الكفاية، ولذلك من الصعب بيع كميات زائدة، هناك بعض المسائل المتعلقة بالتخفيضات والأسعار، وعلى أي حال، فإن هذا المخطط يعمل أيضا، ووفق كل المعايير، هو مخطط تبادلي".

وأضاف أن "الأهم في هذا المخطط، أننا نبتعد عن التهديد المستمر المتمثل في الوقوع تحت رحمة الإجراءات الأمريكية الإدارية للحد من معاملات الدولار، وبشكل عام، فإن الإدراك العام لضرورة الحماية من الدولار يتغلغل بشكل متزايد في المجتمع الدولي".

وأوضح ريابكوف، :"نحن نعمل مع إيران منذ فترة طويلة، وبشكل وثيق للغاية في جميع الاتجاهات، وخاصة في إطار التعاون العملي في المجال النووي، فنحن نتقدم كثيرا على جميع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وبخصوص دعمنا السياسي للحفاظ بشكل كامل على خطة العمل الشاملة المشتركة وضرورة الإبقاء عليها، فهذه حقيقة لا جدال فيها."


وأشار ريابكوف إلى أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية وإيران آخذ في الازدياد، وأنه لدى الدولتين عدد من المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، والنقل بالسكك الحديدية، وتوريد المنتجات الزراعية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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