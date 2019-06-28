وزير الداخلية يعقد مؤتمرا امنيا في مقر قيادة شرطة النجف

عقد وزير الداخلية ياسين الياسري، الجمعة، مؤتمرا امنيا في مقر قيادة شرطة محافظة النجف وبعد وصوله اليها عصر اليوم.
وقال المكتب الاعلامي لمحافظة النجف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "محافظ النجف لؤي الياسري استقبل وزير الداخلية ياسين الياسري والوفد المرافق له".
واضاف المكتب، أن "محافظ النجف اكد ان وزير الداخلية منذ تسنمه المنصب اختار محافظة النجف اولى المحافظات العراقية لزيارتها ونثمن هذه الزيارة الكريمة".
وتابع المكتب، أن "وزير الداخلية عقد مؤتمرا أمنيا في مقر قيادة شرطة المحافظة وبحضور قائد شرطة النجف والقادة الامنيين"، مبينا ان "محافظ النجف اكد مطالبته للوزير بدعم الاجهزة الامنية بالمحافظة".
واضاف المكتب، أن "محافظ النجف اكد ان وزير الداخلية منذ تسنمه المنصب اختار محافظة النجف اولى المحافظات العراقية لزيارتها ونثمن هذه الزيارة الكريمة".
وتابع المكتب، أن "وزير الداخلية عقد مؤتمرا أمنيا في مقر قيادة شرطة المحافظة وبحضور قائد شرطة النجف والقادة الامنيين"، مبينا ان "محافظ النجف اكد مطالبته للوزير بدعم الاجهزة الامنية بالمحافظة".
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