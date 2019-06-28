بالفيديو: القوات الامنية تعزز اجراءتها ضمن المواقع النفطية

حتى الان لم تقدم القيادات الامنية في البصرة نتائج التحقيق الخاصة بسقوط صواريخ على مواقع نفطية في المحافظة الاسبوع الماضي، في حين اكدت انها عززت اجراءتها لتلافي هذه الحوادث مستقبلا.

وسط تباين الاراء واختلافها، تنتظر حكومة البصرة ظهور نتائج التحقيق وكشف ملابسات عملية استهداف الشركات النفطية العالمية العاملة في البصرة، ضمن حقول البرجسية والرميلة. وسط تباين الاراء واختلافها، تنتظر حكومة البصرة ظهور نتائج التحقيق وكشف ملابسات عملية استهداف الشركات النفطية العالمية العاملة في البصرة، ضمن حقول البرجسية والرميلة. وقد طالبت شركة نفط البصرة بتعزيزات امنية اضافية لضمان عدم تكرار عمليات الاستهداف، فيما اكد مراقبون ان استهدافها مرة اخرى وارد في ظل زج العراق في صراع اقليمي من قبل بعض سياسييه.



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