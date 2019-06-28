مصرع ستة مهاجرين بينهم طفل رضيع غرقاً في المغرب

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قوله، إن "قوات الإغاثة المغربية وصلت بعد انقلاب القارب وأنقذت عشرة أشخاص آخرين".

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "جميع المهاجرين ينحدرون من منطقة سيدي إفني المغربي"..



وذكرت مصادر أمنية إسبانية، ان "حادث الغرق سببته مناورات خطيرة أجراها قائد القارب".

وتبعد جزر الكناري نحو 100 كيلومتر عن السواحل المغربية، وكانت سابقا وجهة ينشدها المهاجرون الراغبون في بلوغ أوروبا، في حين تتم عمليات الهجرة غير الشرعية حاليا في الغالب عبر مضيق جبل طارق.

