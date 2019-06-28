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مصرع ستة مهاجرين بينهم طفل رضيع غرقاً في المغرب

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لقي ستة مهاجرين بينهم امرأتان ورضيع مصرعهم غرقاَ، قبالة ميناء مدينة سيدي إيفني جنوب أكادير، بعد محاولتهم بلوغ جزر الكناري الإسبانية بطريقة غير شرعية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قوله، إن "قوات الإغاثة المغربية وصلت بعد انقلاب القارب وأنقذت عشرة أشخاص آخرين".

من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "جميع المهاجرين ينحدرون من منطقة سيدي إفني المغربي"..


وذكرت مصادر أمنية إسبانية، ان "حادث الغرق سببته مناورات خطيرة أجراها قائد القارب".

وتبعد جزر الكناري نحو 100 كيلومتر عن السواحل المغربية، وكانت سابقا وجهة ينشدها المهاجرون الراغبون في بلوغ أوروبا، في حين تتم عمليات الهجرة غير الشرعية حاليا في الغالب عبر مضيق جبل طارق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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