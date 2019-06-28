مصرع ستة مهاجرين بينهم طفل رضيع غرقاً في المغرب

لقي ستة مهاجرين بينهم امرأتان ورضيع مصرعهم غرقاَ، قبالة ميناء مدينة سيدي إيفني جنوب أكادير، بعد محاولتهم بلوغ جزر الكناري الإسبانية بطريقة غير شرعية.
من جانبها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "جميع المهاجرين ينحدرون من منطقة سيدي إفني المغربي"..
وذكرت مصادر أمنية إسبانية، ان "حادث الغرق سببته مناورات خطيرة أجراها قائد القارب".
وتبعد جزر الكناري نحو 100 كيلومتر عن السواحل المغربية، وكانت سابقا وجهة ينشدها المهاجرون الراغبون في بلوغ أوروبا، في حين تتم عمليات الهجرة غير الشرعية حاليا في الغالب عبر مضيق جبل طارق.
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