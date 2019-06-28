احتراق اراض زراعية وعدد من كرفانات الجيش في معسكر غربي نينوى

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الجمعة، بأن حريقا اندلع في اراض زراعية ووصل الى كرفانات تابعة لمعسكر للجيش العراقي غربي المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعدد من الكرفانات للجيش العراقي في معسكر "التمارات" شمال شرق تلعفر احترقت، اليوم، بعد وصول الحريق إلى داخل مقر فرقة 15 التابعة للجيش العراقي".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات من الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق من اجل اخماده".



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