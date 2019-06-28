إيران تشكو أمريكا لمجلس الأمن الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، عن تقديمها شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة أميركية بدون طيار الأجواء الإيرانية قبل نحو أسبوع.
ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني قوله، إن "وزارة الخارجية الإيرانية قامت بتقديم شكوى رسمية وفق المادة 51 من القانون الدولي إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسبب اختراق طائرة أميركية بدون طيار للأجواء الإيرانية".
وأضاف دهقاني: "حذرنا في الشكوى من تكرار مثل هذا العمل التي قامت به الولايات المتحدة الأميركية وشددنا على أنه من حق إيران الدفاع عن حدودها وأراضيها أمام أي اعتداء من هذا النوع".
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