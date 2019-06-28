شخص ينتحر من أعلى ملوية سامراء

أقدم شخص، اليوم الجمعة، على الانتحار برمي نفسه من أعلى ملوية سامراء.
وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اقدم، اليوم، على رمي نفسه من اعلى ملوية سامراء في محافظة صلاح الدين بدافع الانتحار، ففارق الحياة".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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