شخص ينتحر من أعلى ملوية سامراء

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اقدم، اليوم، على رمي نفسه من اعلى ملوية سامراء في محافظة صلاح الدين بدافع الانتحار، ففارق الحياة".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.