انتخاب علي المالكي رئيساً لمجلس محافظة كربلاء

وقال مراسل الخليج 365، إن 21 عضواً من أصل 22 من أعضاء مجلس محافظة كربلاء الحاضرين في جلسة اليوم، صوّتوا على اختيار علي المالكي لمنصب رئيس المجلس".

وصوت مجلس محافظة كربلاء في وقت سابق من، اليوم الجمعة، على اختيار نصيف الخطابي لمنصب المحافظ.

